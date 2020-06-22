عضو كبار العلماء عن قرار السعودية بتحديد عدد الحجاج: لا ضرر ولا ضرار

قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إن قرار المملكة العربية السعودية بتحديد أعداد الحجاج لهذا العام وقصره علي من بداخل المملكة ضروري، ويتماشى مع الشرع الكريم.

وأوضح أن الرسول قال "لا ضرر ولا ضرار"، وفي السماح بنشر الفيروس أو خلق بيئة خصبة له للانتشار أكبر ضرر يمكن تخيله.

وأضاف لـ"الوطن": "الإسلام أمرنا أن نأخذ بالأسباب فى الأمور الدينية، وأهل الطب من أهل الذكر، وعلينا الأخذ برأيهم"، مشيرًا إلى أن مناسك العمرة والحج تشهد حضورًا للمسلمين من كل بقاع الدنيا، وقد يحضر شخص حامل للفيروس، وهو لا يدرى، فيسبب أزمة لملايين المسلمين، لذلك فالقرار مهم للغاية، وأمن الطريق وأمن الإنسان مسئولية الدولة بمؤسساتها.