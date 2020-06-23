لأعضاء المهن الطبية.. أوراق صرف إعانات الإصابة والوفاة نتيجة كورونا

يفتح اتحاد المهن الطبية أبوابه يوميا، أمام لاستلام إعانة الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك لأسر الشهداء المتوفيين إثر إصابتهم بالفيروس، من الساعة 10 إلى 2 ظهرا.

ومن المقرر أن يتم صرف 20 ألف جنيه (عشرون ألف) للمصابين، و50 ألف جنيه (خمسون ألف) للوفاة، من اتحاد المهن الطبية، بالإضافة إلى (أربعة آلاف) إعانة الجنازة العادية.

وأعلنت نقابة الصيادلة، أنه بالنسبة لإعانة النقابة المقررة بـ50 الف (خمسون ألف)، الأوراق المطلوبة كالتالى:

(1) صورة الكارنيه

(2) صورة بطاقة الرقم القومى

(3) ما يفيد سداد إشتراك عام 2019.

(4) أصل التقرير الطبى لمستشفى العزل.

(5) رقم حساب بأى بنك حتى يتم تحويل مبلغ الدعم عليه.

أما الأوراق المطلوبة لصرف الدعم النقابى من اتحاد المهن الطبية لأسر الشهداء المتوفيين بسبب فيروس كورونا كالتالى:

(1) صورة الكارنيه

(2) صورة بطاقة الرقم القومى

(3) ما يفيد سداد إشتراك عام 2019.

(4) رقم حساب بأى بنك حتى يتم تحويل مبلغ الدعم عليه.

(5) أصل التقرير الطبى لمستشفى العزل موضح لسبب الوفاة أو صورة تصريح الدفن مبين ذات السبب.

(5) صورة إعلام الوراثة مع ضرورة إحضار الأصل للإطلاع.