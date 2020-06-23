شركة أدوية مصرية تعلن طرح عقار "انفيزيرام" خلال 3 أسابيع لعلاج كورونا

أكد الدكتور عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، أن الشركة تقدمت لتسجيل دواء "انفيزيرام" في مصر عام 2015، بعد أن تم تسجيله في اليابان منذ 2014، وهو عقار مُخصص لعلاج الإنفلونزا، مؤكدًا أن الحكومة اليابانية، حفظت هذا الدواء، لعلاج حالات الإنفلونزا التي لا تستجيب للأدوية العادية.

وأضاف "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن الشركة بدأت في إنتاج هذا الدواء، الذي يّعد نفس الدواء الذي قامت روسيا بتطويره، من أجل علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدًا أن العقار يحتوى على المادة الفعالة "فافيبرافير"، التي تمنع تكاثر فيروس كورونا في جسم المريض.

وأوضح العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، أن هذا العقار يُخفض ارتفاع درجات حرارة المريض وتنتهي بعد يومين ونصف فقط، من أخذ هذا الدواء، بينما الكحة تنتهي بعد 4 أيام فقط، فضلًا عن قيام العقار بتحسين وظائف الرئة، بنسبة 91%، وسيتم توافره في الأسواق خلال 3 أسابيع، تحت أمر من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة.

وأكد مرسي، أن العلاج حقق نجاحًا كبيرًا في روسيا، والشركة تمتلك إمكانات كبيرة جدًا، لإنتاج أكبر عدد ممكن من العلاج، فيما استعرض الإعلامي عمرو أديب في تقرير من داخل المصنع، جهود الشركة لإنتاج العقار في أسرع وقت، بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة.