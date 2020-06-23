"الصحفيين" تنظم دورة تدريبية عن تغطية جائحة كورونا

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين "ويبينار مجاني" حول: "أساسيات الصحافة العلمية وتغطية جائحة كوفيد 19"، وذلك عبر منصة Zoom يوم الإثنين الموافق 29 يونيو الجاري في السابعة والنصف مساء، يعقبها الإجابة عن تساؤلات المشاركين.

وقال بيان للجنة إن التدريب من المقرر أن يشمل العناصر التالية:

- تعريف الصحافة العلمية.

- متطلبات الصحفي العلمي.

- هل يشترط أن يكون الصحفي العلمي دارسًا للعلوم؟

- نماذج للأسئلة الأساسية التي يجب سؤالها للباحث.

- العثور على أفكار لقصص علمية.

- آليات التدقيق.

- ما هي التجارب السريرية للدواء ومراحل إجرائها؟

ويقدم التدريب الزميلة علياء أبوشهبة الصحفية بجريدة روزاليوسف والحائزة على عدة جوائز صحفية دولية في الصحافة العلمية والصحية.

ويمكن المشاركة عبر الدخول على الرابط التالي في الموعد المحدد للتدريب:Topic: تدريب الصحافة العلمية وتغطية جائحة كوفيد19Time: Jun 29, 2020 07:30 PM Cairo

Join Zoom Meetinghttps://us04web.zoom.us/j/9908481900?pwd=aEZJL1p2aVVTK0xlbnExMWoyd3ZOQT09

Meeting ID: 990 848 1900Password: 7cf9Fx