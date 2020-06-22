بالصور.. فيلم لأدريان برودي وسيرشا رونان ضمن اختيارات كان

يضم فيلم "The French Dispatch"، مجموعة كبيرة من النجوم، منهم صاحب جائزتي الأوسكار كريستوف والتز، والأمريكي إدوارد نورتون، وبيل موري، بينيشيو ديل تورو، تيموثي شالاميت، والممثلة الشابة سيرشا رونان، تيلدا سوينتون، إليزابيث موس وأدريان برودي وغيرهم، تحت قيادة المخرج ويس أندرسون.

والفيلم الذي تدور أحداث الفيلم عام 1950، حول مجموعة من الصحفيين في جريدة أمريكية مقرها مدينة فرنسية، وتنشر القصص في مجلة "the French Dispatch"، اختارته إدارة مهرجان كان، ضمن المجموعة النهائية لعام 2020، وذلك بعدما أعلنها رئيس المهرجان بيير ليسكور من العاصمة الفرنسية باريس، حيث ضمت القائمة 56 فيلما.

"The French Dispatch" من نوعية أفلام الدراما الكوميدية، ويعتبر التعاون الرابع بين المخرج والشركة المنتجة Searchlight Pictures، والفيلم من تأليفه أيضا.

أخرج "أندرسون" 18 فيلما وكتب 17 فيلما وشارك في إنتاج 13 آخرين، وترشح لأكثر من 170 جائزة خلال مشواره السينمائي، وحصد أكثر من 70 جائزة.

ترشح ويس أندرسون لجائزة أوسكار 7 مرات، ولجولدن جلوب مرتان، ولبافتا 7 مرات.

من أشهر الأفلام التي كتبها وأخرجها "أندرسون"، The Grand Budapest Hotel ومن بين أفلامه التي نالت ترشيحات لجوائز مختلفة، Isle of Dogs ،Moonrise Kingdom ،Fantastic Mr. Fox ،The Royal Tenenbaums.

أما الممثل النمساوي كريستوف والتز، فقد حصد جائزة أوسكار مرتين الأولى عام 2010 عن دوره المساعد في فيلم Inglourious Basterds، والثانية عام 2013 عن دوره في Django Unchained.

أما إدوارد نورتون الأمريكي صاحب الشعبية الكبيرة، فقد ترشح لجائزة أوسكار 3 مرات، عن أفلام Primal Fear، و American History X ، وBirdman.

كما يشارك في الفيلم، الممثل بينيشيو ديل تورو، الذي حصد جائزة أوسكار عن دوره المساعد في فيلم "Traffic"، بينما ترشحت سيرشا رونان للأوسكار 4 مرات، فيما حصد أدريان برودي جائزة الأوسكار مرة عن دوره في The Pianist.