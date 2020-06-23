الإسكندرية تشارك في مبادرة 100 مليون صحة بـ 17 موقعا و3 عيادات متنقلة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، مشاركتها في حملة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة"، وذلك من خلال 17 موقعا ثابتا بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية و3 نقاط عيادات متنقلة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غير المعدية.

كانت وزارة الصحة والسكان، أطلقت أمس، حملة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة".

وأوضح الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن المواقع المشاركة في الحملة ستقوم بالكشف واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتجديدها، وصرف علاج يكفى لمدة 3 أشهر بالمجان عن طريق فرق طبية من المستشفيات تتكون من أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين .

وأكد "عبدالغني"، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بتلك المواقع لحماية المترددين والفرق الطبية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.