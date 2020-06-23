بكمامات وزجاجات مياه.. "الحرية" يساند طلاب الثانوية العامة

يواصل حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله فعالياته المجتمعية بالتخفيف التوتر على طلاب الثانوية العامة أثناء فترة الامتحانات.

وقالت نرمين ميشيل أمينة التواصل المجتمعي بالحزب، إن متابعة طلاب الثانوية العامة خلال أيام الامتحانات مسؤولية مجتمعية ونهدف للاطمئنان عليهم ومساندتهم معنويا ونفسيا.

وأضافت أن الحزب يوفر زجاجات مياه وكمامات يتم توزعها على الطلاب وعلى أولياء الأمور خلال أنتظار لأبنائهم خارج المدارس، وحثهم على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشادت ميشيل بالمجهود الذي قامت به الجهات الأمنية خلال التأمين للجان الامتحانات، وأيضا دور وزارة الصحة عن ما قامت به خلال فترة أداء الطلاب الامتحان للوقاية فيروس كورونا.