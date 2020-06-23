منطقة جنوب سيناء الأزهرية: لم نتلق شكاوى من امتحانات اليوم

أدى طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، امتحانات مادة الديناميكا (نظام حديث)، ومادة الميكانيكا (نظام قديم) بالقسم العلمي، ومادة النحو بالقسم الأدبي.

وأكد طلاب وطالبات القسم العلمي والأدبي عن سهولة الامتحانات، مشيرين إلى أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، كما أشادوا بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل وحارج اللجان، للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد الشيخ عمر مصطفى يونس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى، ولم يجرى رصد أي تجاوزات داخل اللجان، ولم تظهر أي حالات إعياء باللجان.

وأوضح أنه جرى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، من بوابات تعقيم، ومسافات للتباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل وبعد دخول اللجان، ووضع واقي بلاستيك في القدم قبل دخول اللجان، وتعقيم وتطهير اللجان مرتين يوميًا.

وقال رئيس الإدارة المركزية، إن 311 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية الأزهرية، يؤدون الامتحانات هذا العام داخل 8 لجان، ويؤدي الطلاب الامتحانات يوميًا بخمس لجان، وثلاث مرات في الأسبوع داخل 3 لجان، بمدن دهب، وسانت كاترين، ومنطقة الجوفة.