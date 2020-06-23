بالأسماء.. 11 فندقا تتسلم شهادة السلامة الصحية بجنوب سيناء

تسلم، اليوم، 11 فندقًا بمحافظة جنوب سيناء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، لمزاولة النشاط السياحي.

والفنادق التي حصلت على الشهادة هي، امفوارس، وموفنبيك شرم الشيخ ريزورت، وجراند اويزيس، وشتيجنبرجر الكزار، واكسبرينس سي بريز، ومونت كارلو ( الريتز كارلتون سابقًا)، وجاز فنارة ريزورت (ابروتيل كلوب فنارة سابقًا)، وابروتيل فنارة ريذدانس، ونعمة هيلز، وأوناس، ودايف ان ريزورت.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هذه الفنادق تسلمت الشهادة بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وأقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأكد المحافظ أن إجمالي عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية بجنوب سيناء، بلغ 77 فندقًا، ومن المقرر أن يجرى استقبال السياحة الداخلية والخارجة اعتبارًا من بداية يوليو المقبل.