توزيع 80 منزلا بدويا بمدينة القنطرة شرق عن طريق القرعة العلنية

شهد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية مراسم إجراء القرعة العلنية التى أجريت بمقر نزل الشباب بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث لتخصيص 80 منزلا بدويا بمدينة القنطرة شرق والتى تم تخصيصها لعدد من الأسر ممن تنطبق عليهم الشروط، بحضور كل من اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء منتصر لاشين مساعد مدير الأمن واللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والعميد عادل الألفي رئيس حى ثالث الاسماعيلية وأعضاء لجنة الإسكان بالمحافظة.

وأجريت القرعة فى حضور 86 منتفعا من المتقدمين للقرعة والذين تنطبق عليهم الشروط وفى جو من الشفافية والحيادية التامة تم إجراء السحب على الأسماء والأرقام الخاصة بالمنازل.

ويذكر أن تلك المنازل البدوية قد تم تشييدها بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز التعميرعلى مساحة اجمالية للمنزل الواحد قدرها 128 مترا مربعا وتم تزويدها بكامل المرافق والخدمات الأساسية وتصل تكلفة المنزل الواحد 260 ألف جنيها باجمالى إعتمادات مالية للمشروع متكامل تصل لـ21 مليون جنيها، ويأتي هذا ضمن المشروع القومى الكبير لتنمية سيناء وشرق قناة السويس.