حملة لرفع المخلفات من قاع البحر في دهب

انطلقت، اليوم، فعاليات حملة "إنقاذ الشعاب المرجانية" بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، بمشاركة العديد من مراكز الغوص لإزالة المخلفات التي تترسب على الشعاب المرجانية بمنطقة حديقة المواردي.

وقال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة دهب، إن مجموعة من الغواصين المحترفين نظموا حملة لتنظيف المنطقة على مدار ثلاث أيام، بالتعاون مع مجلس المدينة ووزارة البيئة و قطاع محميات جنوب سيناء، ووزارة الصحة، من خلال خطة عمل باستخدام أدوات وتعليمات محددة، لإزالة جميع أنواع المخلفات، وإجراء مسح لرصد الآثار السلبية على الشعاب المرجانية مع مرور الوقت.

وأشار إلى أن حديقة موراي تعد من أجمل مناطق الخوص بمدينة دهب، ولكنها تعرضت لترسب العديد من المخلفات على الشعاب المرجانية، نتيجة العاصفة والسيول التي اجتاحت المدينة في مارس الماضي، ما عرض الشعاب المرجانية بها لضرر بالغ.

وأشاد رئيس المدينة بالدور البارز الذي يؤديه غواصو مدينة دهب، للحفاظ على الشعاب المرجانية والكائنات البحرية المختلفة.