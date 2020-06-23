عودة الصلاة بعد 3 أشهر من الإغلاق.. شاهد مخطط توزيع المصلين بالمساجد

بعد ثلاثة أشهر من غلق المساجد بشكل كامل في الصلوات الخمس، تعود المساجد لفتح أبوابها السبت المقبل، وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفقا لضوابط وزارة الأوقاف السابقة.

وقامت وزارة الأوقاف بتنفيذ الكثير من أعمال صيانة وفرش المساجد بالمحافظات استعدادًا لعودة العمل بالمساجد، كذلك تم توجيه خطاب المدريات ببعض الالتزامات استعدادا للفتح وتشمل الكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف، رأسيا وأفقيا، بحيث تكون المسافة بين كل مصل وآخر وبين الصفوف متر ونص أفقيا ورأسيا، كذلك عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.

ونشرت الوزارة مخططا توضيحيا لشكل الصفوف بالمساجد عند صدور قرار من لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء بفتحها، وجاء في المخطط توزيعا للمصلين بشكل متباعد بفاصل متر ونصف بين كل مصلٍ وآخر.

وكانت الأوقاف قد أعلنت من قبل عن 10 ضوابط لفتح المساجد خلال صلوات الجمع السابقة، هي منع فتح الزوايا، والمصليات، وأماكن الوضوء، والحمامات والأضرحة، وعقد القران وقاعات الأفراح ودور المناسبات للعزاء، ومنع الدروس والندوات والفاعليات، ومنع الدروس النسائية ومصليات النساء، كما منعت الوزارة إقامة صلاة الجنازات داخل المساجد.