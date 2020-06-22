ثاني محضر انتحال من الأوقاف خلال 4 أيام ضد العناصر المتطرفة

أكدت وزارة الأوقاف أن احتراف عناصر الجماعة الإرهابية الكذب والانتحال فاق الحدود، ووصل حد التضليل بانتحال صفة إمام وخطيب، وهو ما فعله المدعو حسين محمد حنفي عطا بركات، والذي تحرر ضده المحضر رقم (2193) بتاريخ 22/6/2020م بمحافظة الجيزة اليوم.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا ثاني محضر يتم تحريره خلال 4 أيام لمنتحلي صفة إمام وخطيب وادعاء العمل لدى وزارة الأوقاف لإيهام العامة بأنه خطيب بها كذبا وافتراء، وهو ما تحرر به المحضر رقم (1447) بتاريخ 18/6/2020م ضد المدعو / أحمد محمود بديع فضا.

وشددت الوزارة على أنها ستواجه احتراف تلك العناصر للكذب والاحتيال والتدليس بكل حسم، وأن ذلك يتطلب من المجتمع كله وقفة جادة لكشف زيف وزيغ وبهتان تلك الجماعات والعناصر الضالة لكشف شرها عن المجتمع.