محافظ قنا: استرداد 8 أفدنة و12 ألف و986 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 153 حالة تعد، مؤكدا استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين .

واوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة ان حملات الإزالة نجحت في إزالة 46 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز قوص وقنا وابوتشت بمساحة 12 ألف و986 متر مربع، وإزالة 17 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمراكز قوص وقفط والوقف بمساحة 8 افدنة و14 قيراط و14 سهم ، وازالة 50 حالة تعدي بالبناء علي الرقعة الزراعية بمراكز ابوتشت وفرشوط ونجع حمادي بمساحة 2 فدان و8 قراريط و15 سهم ، بالإضافة إلى إزالة 40 حالة مخالفة بناء عشوائي بمراكز نجع حمادى ودشنا ونقادة بمساحة 6 آلاف و476 متر مربع .

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 828 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 391 الف و837 متر مربع ، و218 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 218 فدان و9 أسهم ، و3198 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 148 فدان و 17 قيراط و21 سهم ، و 650 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 103 الف و559 متر مربع.

يأتي ذلك في اطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون اجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي .