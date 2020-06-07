"المنشآت السياحية" تطالب بفتح المطاعم والكافيهات بـ50%: الناس هتفلس

قال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن أصحاب المطاعم والكافهيات في انتظار تعليمات رئيس الوزراء لتحديد موعد العودة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "نحن فى انتظار موعد فتح الكافيهات والمطاعم، والمسألة شائكة فالناس تريد الفتح والقيادة السياسية تخشى على صحة المواطنين، ونحن نتفهم الصعوبات الموجودة، وأؤكد أن هناك معاناة شديدة جدًا على أصحاب المنشآت السياحية".

وأشار إلى أن عودة العمل بالمطاعم والكافيهات ستضمن اشتراطات احترازية جديدة أبرزها منع التزاحم وتنظيم الدخول بأعداد معينة، كما أن العمل سيكون بـ 50% لسعة الاستقبال لضمان التباعد.

وواصل: "المطاعم والكافيهات قربت على الإفلاس، وما زالت محتفظة بالعمالة كلها، أصحاب المطاعم والكافيهات تعبوا، والعمال تعبوا من قعدة البيت ونفسهم يروحوا المطاعم يشتغلوا أو يعملوا أي حاجة".