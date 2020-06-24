الطقس اليوم الأربعاء 24-6-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، لطيف ليلا، حار نهارًا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة، معتدلة على كليهما.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أنّه هناك نشاطًا للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الأردن

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية في الأردن، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 3 درجات مئوية، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

الطقس في عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان، انه من المتوقع أن تختفي الغيوم على الشريط الساحلي على جميع محافظات السلطنة، مع وجود فرصة لتشكل السحب وهطول أمطار على جبال الحجر والولايات المجاورة في فترة ما بعد الظهيرة، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة والضباب المتفرق، خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية.