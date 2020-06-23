وزيرة الصحة: نتابع التطبيق الأمثل لمبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنها زارت مستشفى أم المصريين، حيث أنها نموذج من مستشفيات الوزارة التي تقدم خدمة التعامل مع مصابي فيروس كورونا، وخدمة المسارات الأخرى للمرضى العاديين.

وأضافت خلال حوارها مع مراسل الفضائية المصرية اليوم الثلاثاء: "نحن حريصون على أن يتلقى المواطنون الخدمة بشكل آمن، واليوم أنا موجودة في 6 أكتوبر مع المحافظ للاطمئنان على التفعيل الأمثل لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج الأمراض المزمنة للحفاظ على صحة المواطنين وجعلهم أكثر قدرة على مواجهة فيروس كورونا المستجد".

وتابعت: "لاحظنا في الفترة الأخيرة، انخفاضا بعدد قرارات العلاج على نفقة الدولة وعزوف المواطنين على الذهاب إلى المستشفيات لطلب العلاج، ما أدى إلى إضعاف قدرتهم على مواجهة فيروس كورونا".

وأردفت: "بمبادرة الرئيس السيسي تحت شعار 100 مليون صحة، جينا للناس كل الأحياء والقرى عشان نأكد على إننا هنوصلهم ونديهم العلاج مجانا لمدة 3 أشهر سواء على نفقة الدولة أو تأمين صحي".