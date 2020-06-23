حملات لتعقيم وتطهير قرية أبو سلطان ومحيط المهن الطبية بالإسماعيلية

أعلن المهندس محمد الإسكندرانى رئيس مركز ومدينة فايد تعقيم وتطهير قرية أبو سلطان بالتنسيق مع شركة المهن الطبية برئاسة الدكتور عوض جبر حيث تم تعقيم 12 عمارة و5 محلات تجارية و7 شوارع رئيسية بالقرية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجميع في مواجهة أزمة كورونا، حفاظا على سلامة وصحة جميع المواطنين تحت إشراف أحمد العايدى نائب رئيس المدينة.

وأشار الإسكندراني، إلى أن هناك تعاون بين مجلس مدينة فايد والجهات الخدمية والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومنها شركة الأدوية بأبو سلطان، حيث تم تعقيم القرية بالكامل خارج وداخل المنازل منعا لعدوي كورونا وحرصا على العاملين بمصانع الشركة بمنطقة أبو سلطان مشيرا إلى أن المنطقة بأكملها تم تعقيمها، ويتم تطبيق أعلى درجات الوقاية من العدوى ملتزمين بتعليمات الحكومة.

وأضاف رئيس مدينة فايد أنة نم تكليف أحمد العايدى، نائب رئيس مركز ومدينة فايد، بتنظيم حملة لفض الأسواق العشوائية، ومنها سوق قرية أبو سلطان، تنفيذًا لقراررئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء شريف فهمى، بشارة، بفض جميع الأسواق، ومنع التجمعات التى من شأنها أن تعرض حياة المواطنين للخطر وللوقاية من فيروس كورونا.