إجراء تحليل فيروس كورونا لتجار مدينة فايد مجانا

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن الغرفة تواصل، اليوم الخميس، إجراء تحاليل فيروس كورونا لتجار مدينة فايد وأبوسلطان، بعد إجرائها أمس الأربعاء لتجار القنطرة غرب.

يأتي ذلك فى إطار الاتفاق الذي أُبرم مع أحد المعامل لإجراء التحاليل لتجار فايد، من خلال فروعه بالمدينة، في شوارع المزلقان وبنك مصر والمحطة، وكذلك في قرية فنارة، حيث تُجرى التحاليل في شارعي المحجر، وأبو سلطان، والشارع الرئيسي.

وأشار "عثمان" فى بيان للغرفة التجارية، اليوم الخميس، إلى أن التحليل يشمل كل تجار فايد بالمجان، شريطة وجود سجل تجاري وصورة منه وصورة من البطاقة الشخصية.

أما أسر التجار فيكون التحليل على نفقتهم الخاصة، حيث يدفع الفرد 32 جنيهًا بعد تخفيض الغرفة التجارية، وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في محال التجار.