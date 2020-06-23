انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. توقعات طقس 72 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة في الفترة من 24 إلى 26 يونيو.

ومن المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث يسود، غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا ولطيف ليلا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، وترتفع درجات لحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة، نشطة مثيرة للأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتؤدي إلى اضطراب الملاح البحرية هناك.

وعن طقس يومي الخميس والجمعة فيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا ولطيف ليلا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، ويسود طقس حار نهارا معتدل ليلا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح من معتدلة إلى نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

طقس الأربعاء 24 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 28.

طقس الخميس 25 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 26.

طقس الجمعة 26 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 26.