ارتفاع درجات الحرارة الأحد والعظمى 39.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، خلال الفترة ما بين 19 إلى 21 يونيو الجاري.

ومن المتوقع أن يسود يومي غد الجمعة والسبت طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وحار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء صباحًا ومعتدل ليلًا، بينما يكون شديدة الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا على شمال وجنوب الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، وتكون الرياح معتدلة تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وترتفع درجات الحرارة يوم الأحد، ليكون الطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على معظم الأنحاء ما عدا السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة أحيانًا، وتثير الرمال والأتربة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب ووسط سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال أيام الثلاثة المقبلة:

طقس الجمعة 19 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 27.

طقس السبت 20 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

طقس الأحد 21 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 28.