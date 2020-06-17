مائل للحرارة على القاهرة ورياح مثيرة للأتربة.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة، خلال الفترة ما بين 18 إلى 20 يونيو الجاري.

إذ يتوقع أن يسود غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، وحار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء صباحا ومعتدل ليلا، بينما يكون شديدة الحرارة نهارا ومعتدل ليلا على شمال وجنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، وتكون الرياح معتدلة تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بينما يسود يومي الجمعة والسبت، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون معتدلا في الصباح ولطيف نهارا على السواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، بينما يكون الطقس حارا على جنوب وشمال الصعيد، وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال على مناطق من جنول غرب البلاد، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال 3 أيام مقبلة:

طقس الخميس 18 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 27.

طقس الجمعة 19 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 27.

طقس السبت 20 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.