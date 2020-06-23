عاجل.. الوزراء: نسبة الـ25% غير سارية على المساحة الكلية للأندية

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن دور العبادة الإسلامية والمسيحية ستعاود فتح الأبواب تدريجيا وليس بالضرورة أن كل مساجد مصر ستفتح في نفس التوقيت، ووزارة الأوقاف والجهات المسؤلة هي من تحدد المحافظات والمدن والمساجد التي ستبدأ بالفتح يوم السبت المقبل.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المعيار الوبائي وجاهزية المساجد وغيرها من المعايير هي التي ستتحكم في ذلك، مشددا على وجود ضوابط إحترازية للمصلين يجب الإلتزام بها وهي إصطحاب سجادة صلاة خاصة بكل مصلي وإراتداء الكمامة وتظل دورات المياه مغلقة في المساجد التي ستعاود الفتح، والصلاة تقتصر على الصلوات الخمس اليومية ولكن صلاة الجمعة مازالت معلقة وستعود ولكن في الوقت المناسب لاحقا مع إستمرار غلق دورات المياه بالمساجد.

وشرح سعد أن نسبة الـ25% غير سارية على دخول الأندية بمعنى أنها لاتسري على عدد المتواجدين في النادي بشكل عام ولكن هناك نسبة محددة لعدد الأعضاء ممن يتواجدون في المساحة الكلية للنادي، ولكن نسبة الـ25% ستطبق داخل المنشآت التابعة للنادي مثل المطاعم والكافتريات ستلتزم بنسبة الـ25% وأيضا صالات الألعاب الرياضية داخل النوادي تلتزم أيضا بالـ25%.

وأكد سعد أنه من المستحيل التحكم بنسبة الـ25% في النوادي لكثرة الأعضاء.