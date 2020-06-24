أستاذ صحة مجتمع تحدد الإجراءات الواجب توافرها في مراكز الأشعة الخاصة

قالت الدكتورة أماني جمعة أستاذ صحة المجتمع بجامعة الفيوم واستشاري مكافحة العدوى، زميل جامعة كولومبيا، إن دور مراكز الأشعة الخاصة في ظل جائحة كورونا مهم ومحوري، وذلك بعد أن صرحت وزارة الصحة بأن فحص الأشعة المقطعية سيؤخذ به كأداة لتشخيص الإصابة بكورونا وبديل للمسحة نظرًا لصعوبة توفيرها لكل المواطنين مما سهل على المواطن التأكد من إصابته في وقت قصير وبالتالي الحصول على العلاج المناسب لحالته بشكل مبكر مما يجنبه حدوث أية مضاعفات.

وأضافت لـ"الوطن" أنه من هذا المنطلق أصبح الإقبال على مراكز الأشعة الخاصة كبير ولذلك يجب التنبيه بضرورة التأكد من التزام المراكز الخاصة الأشعة بتطبيق كافة إجراءات منع العدوى من تطهير وتوفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين بها وأيضا المرضى المترددين عليها حتى لا تصبح بؤر لتفشى الوباء وزيادة أعداد المصابين بالعدوى.

وأشارت إلى أن هناك شروطا يحب توافرها في مراكز الأشعة الخاصة حتى تقدم الخدمة الطبية بشكل آمن ومنها التزام جميع العاملين بها من أطباء وموظفين استقبال وممرضين وعمال بارتداء أدوات الحماية الشخصية، الكمامة الطبية وواقي الوجه مع ضرورة التركيز على تطهير البيئة الداخلية للمركز باستمرار وتوفير المستهلكات اللازمة للتطهير والوقاية من كحول ومواد خاصة بتطهير الأسطح والأرضيات إلى جانب توفير مفارش الأسرة من المناديل القطنية ذات الإستخدام الواحد.

وتضيف أنه يجب أن يكون هدف كل فئة من العاملين داخل مراكز الأشعة هو إنجاز الفحص اللازم وتقديم الخدمة للمريض بشكل سريع لتقليل فترة تواجده داخل المركز ومن ثم تقليل التخالط. وتوضح أن موظفي الاستقبال يجب أن يراعوا المسافة الأمنة بينهم وبين العملاء وبين كل عميل وآخر بوضع خطوط أو علامة تحدد مكان وقوف كل عميل بالإضافة إلى التزامهم بارتداء جميع أدوات الحماية الشخصية، كما يجب على أطقم التمريض ان تلتزم بارتداء الجاون الطبي بالإضافة الى الكمامة الطبية وواقي الوجه وأن تقوم بتطهير أجهزة الأشعة بين كل مريض وآخر بمادة مطهره تكون ذات كفاءه عالية في التطهير وآمنه على الجهاز وأن تكون سريعة في التطهير ولا تستغرق وقت لمنع انتظار المرضى وتسريع تقديم الخدمة، كما يجب على العمال بمراكز الأشعة الخاصة الالتزام بارتداء أدوات الحماية الشخصية والحرص على تطهير جميع الأسطح والكراسي و مقابض الأبواب والأرضيات والحمامات على مدار اليوم، إلى جانب الحرص على الالتزام بعمل صيانة دوريه للأجهزة لتجنب ظهور أعطال بها أثناء العمل ما قد يؤدى توقف تقديم الخدمة والتزام الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بالعدوى.

وأكدت أن هناك دورا كبيرا للمريض الراغب في الذهاب لإجراء الفحص حيث يجب أن يقوم بالحجز المسبق من خلال الهاتف وتحديد موعد للفحص تجنبا للانتظار داخل المركز وأن يلتزم بارتداء الكمامة الطبية والتأكد من تغطيتها للأنف والفم وعدم خلعها طوال الوقت وعند وصوله لمركز الأشعة لابد وان يسأل عن ميعاد فحصه حتى إذا كان هناك تأخير في الموعد ينتظر خارج المركز لحين ميعاد الفحص تجنبا للتزاحم والتخالط، كما يجب عدم اصطحاب مرافقين إلا في حالة الضرورة و إذا كانت حالته تستوجب المساعدة كما يجب أن يحرص المريض على التعاون معً الفريق الطبي والالتزام بكافة إجراءات مكافحة العدوى أثناء فترة تواجده في المركز حتى لا يصبح عبئا عليهم وعلى المرضى الآخرين، وتطالب أستاذ صحة المجتمع هيئة العلاج الحر بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من إلتزامه بتطبيق إجراءات منع العدوى على كافة المستويات.