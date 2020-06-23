القليوبية تسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 16 حالة آخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدينة ومركز بنها وشبرا الخيمة سجلوا اليوم الثلاثاء أعلى معدلات إصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور وقها أي إصابات جديدة اليوم، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 36 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة شرق وغرب 32 حالة إصابة ، ومركز ومدينة طوخ 30 حالة إصابة، والقناطر الخيرية 9 حالات ، وكفر شكر 7 حالات إصابة، ومركز ومدينة قليوب 12 حالة إصابة ، وشبين القناطر حالة واحدة ، والخانكة 8 حالات.

كان مستشفى قها للحجر الصحي لمصابي كورونا أعلن تعافي 10 حالات من الفيروس، بعد سلبية المساحات الخاصة، بهم مرتين متتاليتين.

وقال الدكتور محمود حسب الله رئبس الفريق الطبي أن عدد المتعافين ارتفع الي 291 منذ بدء الجائحة وحتي اليوم الثلاثاء، مشيرا أن الفريق الطبي يتعاملون مع بعض كأسرة واحدة، وهو ما يساهم في ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس

وأكمل حسب الله أن الفريق الطبي في بقها، يواصلون العمل بالليل والنهار من أجل راحة وإسعاد المرضى، وارتفاع عدد المتعافين.