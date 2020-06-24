"جودة التعليم": 10% فقط من المدارس حصلت على شهادة اعتماد

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن معدلات التقدم للاعتماد تحسنت تحسن ملحوظ ولكن مازالت هناك بعض المشاكل التي تعوق المؤسسات التعليمية مثل الكثافة أو البنية الأساسية وكفاءة المعلم.

وأضافت "عيد"، من خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أنه لا زلنا نمتلك الأمن والسلامة في المؤسسات التعليمية ومخرجات العملية التعليمية وعلى أساسها يتم الموافقة على شهادة الاعتماد.

وأشارت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى أن التعليم قبل الجامعة تحسنت من 5 أو 6 % إلى 10%، منوهة إلى أن العدد الأكبر هي المؤسسات التعليمية العامة ولكن الـ 10% على مستوى التعليم العام أو الخاص حصلت على اعتماد الجودة.

وتابعت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن التعليم العالي حققنا فيها أهداف رؤية مصر 2030، موضحة أن التعليم ما قبل الجامعي مازلنا متأخرين فيه بعض الشيء حيث وصلت نسب الحصول على شهادة الاعتماد 30%، لافتة أننا لا نفرق بين التعليم الأزهري أو العادي، "في النهاية كله تعليم وكلهم ولادنا".