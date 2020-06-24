صور.. نادية الجندي تروي كواليس "رغبة متوحشة": اخترت الممثلين ونجحنا

روت الفنانة نادية الجندي، تفاصيل وكواليس تصوير فيلم "رغبة متوحشة"، الذي عرض عام 1991 والمأخوذ عن النص المسرحي "جريمة في جزيرة الماعز"، والذي جرى تقديمها في فيلم أخر بعنوان "الراعي والنساء"، بطولة سعاد حسني وأحمد زكي، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت الفنانة نادية الجندي مجموعة من الصور خلال تصوير الفيلم، جمعتها بالفنانين "سهير المرشدي، محمود حميدة، حنان ترك" والكاتب والسيناريست وحيد حامد.

وعلقت "نادية": "فيلم رغبة متوحشة ⁦مأخوذ من الأدب العالمي جريمة في جزيرة الماعز، من الأعمال المختلفة في مشواري الفني وتجربة جديدة، وحكاية الفيلم في الأول كان هيتعمل فيلم واحد، من تأليف وحيد حامد والمخرج علي بدرخان واختلفوا على السيناريو وكل واحد راح يعمل فيلم لوحد".

وأضافت: "جالي المنتج حسين القلا والكاتب الكبير وحيد حامد بالسيناريو وعجبني جدا جدا، واخترنا المخرج الكبير خيري بشارة من ضمن ترشيحات كتيرة لبعض المخرجين لإخراج العمل، واخترت محمود حميدة وشوفت فيه مستقبل نجم كبير وطلع ظني في محله، وعمل الدور ببراعة، وانطلق من بعده، واشتركنا سوا في أفلام ناجحة كتير زي عصر القوة، اغتيال، امرأة هزت عرش مصر، أمن دولة، واخترنا العظيمه سهير المرشدي والوجه الجديد الجميلة حنان ترك ومدير التصوير الرائع سمير فرج".

وتابعت: "كان مساعد المخرج وقتها الأستاذ مجدي أحمد علي، والمونتاج للسيدة نادية شكري، والموسيقي الساحرة اللي عملت جو رائع في العمل لأحمد الصعيدي، وتعبنا في تصوير الفيلم لأنه كان في الصحراء وأجواء الفيلم كانت صعبة وجديدة عليا، وصورنا بالأماكن الحقيقية، لكن النتيجه في الآخر كانت جميلة جدا ورائعة الحمد لله".

وأوضحت: "كان اسم الفيلم الأول الفعل الفاضح ثم عذاب تحت الشمس، وأخيرا استقرينا على اسم رغبة متوحشة، واتعرض الفيلم في العيد في يونيو 1991، ونجح نجاح كبير واستمر عرضه شهور في دور العرض".

وأضافت: "الأستاذ علي بدر خان اختار لفيلمه اسم الراعي، ثم استقروا على الراعي والنساء، وقدم الموضوع بشكل مختلف رغم إن التيمة الأساسية واحدة، هو اختار العظيمة سعاد حسني، والمبدع أحمد زكي الله يرحمهم، والنجمة يسرا والوجه الجديد ميرنا وليد، واتعرض الفيلم في أكتوبر 1991".

يذكر أنّ الفنانة نادية الجندي شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، إلى جانب نبيلة عبيد، في مشاركتهما الأولى في مسلسل درامي.