تنفيذ 150 مدرسة حقلية في الأنشطة الزراعية والحيوانية

نفذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL التابع لوزارة الزراعة والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD عدد 150 مدرسة حقلية إرشادية فى مجالات "المحاصيل – الخضر - الفاكهة – الإنتاج الحيواني – التكنولوجيا المبتكرة" بمناطق عمل مشروع SAIL "مطوبس – مصر الوسطى – مصر العليا" وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO.

ويقول الدكتور هاني درويش، المدير التنفيذي، للمشروع إنه تم الإتفاق مع منظمة الفاو على تنفيذ هذه المدارس الحقلية من خلال الاستعانة بالباحثين المتميزين من مركز البحوث الزراعية.

وأضاف بأن المشروع يستهدف توفير الإرشاد ووسائل التقنية الحديثة في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان.

من ناحيته أوضح الدكتور مجدي علام، منسق عام برنامج تغير المناخ gef أن هذا البرنامج ينفذه مكون تغير المناخ ضمن 12 برنامج ينفذها مرفق البيئة العالمي GEF في مشروع "سيل" على مساحة 90 ألف فدان للمناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تعاني من ظاهرة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف علام أن الفاو تعد دراسة فنية شاملة تحدد المحاصيل المناسبة وأنواع البذور والأسمدة ومحسنات التربة التي تحد من آثار المناخ مع استبدال المحاصيل الشرهة للمياه مثل القصب والأرز لمحاصيل اقتصادية أخرى كالبنجر والنباتات الطبية والعطرية.

الجدير بالذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة sall قام مؤخرا بإقامة 112 مشروعا صغيرا مجانا للمرأة المعيلة في كفر الشيخ وبني سويف من أجل توفير فرص عمل في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، وذلك من خلال تمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد".