كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو لسائق يقوم بتحميل الدجاج النافق بالإسماعيلية 

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى لسائق سيارة نقل يقوم بتحميل كمية من الدجاج النافق من منطقة صحراوية فضاء معدة لإلقاء النفايات متآخمة لإحدى مزارع الدواجن .

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، فقد أكدت تحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسماعيلية، إلى أن الدجاج النافق الموجود بتلك المنطقة خاص بمزرعة دواجن ملك أحد الأشخاص (تاجر - مقيم بالتبين بالقاهرة) وأن السيارة المُشار إليها مقيدة بإسم أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المزرعة المُشار إليها وضبط (عامل بالمزرعة ومقيم بها).. وبمناقشته قرر بنفوق كمية من الدجاج بالعنبر مسئوليته وقيامه بالتخلص منها بإلقائها بمقلب النفايات بذات المنطقة ونفى صلته بالسيارة أو قائدها.

§ وفى وقت لاحق حضر إلى إدارة شرطة التموين والتجارة بالمديرية كلٍ من (متعهد جمع مخلفات دواجن، وسائق) وأقر الأول بتعاقده على توريد مخلفات الدواجن إلى إحدى شركات الأعلاف الحيوانية والداجنة بمحافظة المنوفية لإعادة تدويرها وأنه مستأجر السيارة من مالكها ونفى علم الأخير بطبيعة عمله، وأقر الثانى بأنه الشخص الذى ظهر بمقطع الفيديو وقدما إيصال إستلام الشركة الدال على صحة أقوالهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.