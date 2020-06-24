ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية بسبب "النحو".. والحضور بنسبة 98%؜

أدى طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، اليوم، ثاني امتحاناتهم، في مادة النحو، ويبدأ في التاسعة صباحا ويستمر ساعتين.

وقال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إن نسبة الحضور لامتحان النحو بلغت 98%؜، كذلك لم يكن هناك شكاوى من الطلبة بشأن الامتحان، حيث أتى بمستوى الطالب المتوسط، وهناك ارتياح تام لمستوى الامتحان بالنسبة للطلبة.

وأبدى خليل سعادته، من مستوى التعامل داخل اللجان الأزهرية، مصيفا: "كان هناك رقي في التعامل وكنت في مرور على اللجان ولاحظت تباعد بين الطلبة أثناء الدخول كذلك استمرار عمليات التعقيم والتطهير والالتزام بالكمامة، مع تواجد الزائر الطبي في كل لجنة".

وحول المخالفات، قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن هناك حالتي غش فقط تم رصدهم اليوم على مستوى الجمهورية، مشيدا بتعامل الطلاب الراقي داخل اللجان.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

ويبلغ العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بالمحافظات، تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

وأعلن الأزهر تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385، للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر واتس آب، على مدار الساعة، مع تأكيد سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها بأن يرسل ما يثبت هويته.

وعن توفير أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن، وتسليم أقنعة الوجه "الكمامات" لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات، وتسليم كل طالب عبوة من الجل والكُحل للتطهير الدائم، ومراعاة التباعد بحيث يتواجد 12 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والأمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.

وتم التأكيد على نظافة مقار اللجان ودورات المياة، وتم إعطاء توجيهات لرؤساء المناطق بالتنسيق اللازم مع المحافظين ومديريات الأمن والصحة وكل الجهات المعنية داخل كل محافظ، وضرورة التعامل من كل رؤساء المناطق وكل أعضاء لجان الامتحانات بحكمة وجهد مضاعف.

وشددت الغرفة على أنّ الأزهر لن يتهاون مع أي تفريط من القائمين على الامتحانات تجاه اتباع الإجراءات الاحترازية بما لا يخل بانضباط الامتحانات ومكافحة الغش، وأنّ من يخالف هذه الإجراءات يستبعد فورا ويحرم من مكافأة وأعمال الامتحانات.