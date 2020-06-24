محافظ الفيوم: لم يعزل أي مصاب بكورونا بالمحافظة خارجها منذ 1 يونيو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الدولة يجب أن تستعيد نشاطها بكافة القطاعات، لكي تحافظ على كيانها ووجودها، وذلك تعليقا منه على قرار الحكومة بعودة الفتح التدريجي ورفع الحظر عن البلاد الذي استمر 3 أشهر بسبب وباء كورونا.

وأضاف الأنصاري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON"، أن فيروس كورونا سيظل موجودًا، مشددًا على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي، موضحًا أن دولًا أوروبية كانت تعاني بشدة استأنفت النشاط الرياضي، بعدما كانت تعاني معاناة قاسية خلال الفترة الماضية.

وتابع: "سنراجع خلال الأيام المقبلة المحال العامة والكافيتريات والمطاعم. وسنعمل على التأكد أن المسافات الموجودة بين طاولات الطعام تحقق الشروط المطلوبة، ونفس الأمر سيحدث في المقاهي، وسنؤكد على منع تقديم الشيشة والتصدي بكل حزم للمخالفات".

وشدد، على أن الفريق الذي يقدم الخدمات يجب أن يكونوا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الفتح لا يعني أن الدولة تستهين بالإجراءات الاحترازية.

وواصل: "بالنسبة للشواطئ الخاصة والشواطئ العامة، فإنه يصعب السيطرة على الشواطئ العامة التي قد يحدث في تزاحم، بعكس ما يحدث في الأماكن المغلق والشواطئ الخاصة".

وحول الوضع الوبائي في المحافظة، أكد الأنصاري، أنه في انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، متابعًا: "لدينا أسرة عزل بمستوياتها المختلفة في مستشفيات وزارة الصحة، ومنذ 1 يونيو لم يخرج مريض مصاب كورونا من المحافظة للعزل".

وأتم: "افتتحنا أماكن جديدة للعزل المنزلي البديل للأسر والأفراد الذين تعتبر منازلهم غير مؤهلة لهذا الأمر، ويعزلون في مركز تابع لوزارة الشباب والرياضة، ونجهز مركزًا آخر، وخصصنا إحدى العمارات المخصصة للإسكان بالكامل للعزل المنزلي".