إصابة 9 من الطواقم الطبية في مستشفيات تلا بمحافظة المنوفية

أكدت الدكتورة إيريني إسكندر مدير الإدارة الصحية بتلا التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تسجيل مستشفيات مركز تلا 9 إصابات بين الأطقم الطبية، مؤكدا أنه يتم متابعة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضافت مدير الإدارة الصحية بتلا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإصابات تنوعت بين عدد اثنين من الأطباء، و5 من التمريض، ومفتش صيدلي بالإضافة إلى أحد المراقبين الصحيين، مؤكدا أن حالتهم الصحية مستقرة وبعضهم يخضع لبروتوكول وزارة الصحة للعزل المنزلي وبعضهم يخضع للعلاج بالمستشفيات.

وتابعت أن الأطقم الطبية تقوم بدور كبير في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن التاريخ سيسطر ما يقومون به من تضحيات جليلة في خدمة الوطن في أصعب الظروف.