مبادرة شعبية لشباب قرية "كفركلا الباب" بالغربية لرصف شوارع "انترلوك"  

سيطرت حاله من البهجة والسعاده البالغة، على وجوه الآلاف من أبناء الأسر والعائلات بقرية كفر كلا الباب، التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، عقب إطلاق شباب القرية مبادرة شبابية، لرصف عدد من الشوارع الرئيسة بالإنترلوك، تيسيرا لحركة النقل والمواصلات والمرور، لكبار السن من الرجال والسيدات والأطفال.

ورصدت "الوطن"، أعمال وفعاليات استمرت لعدة أيام متواصلة، اقتربت من 10 أيام، لتركيب "الانترلوك" بشكل منظم على مستوى كل المناطق السكنية والشعبية بمداخل ومخارج القرية، لتأمين أرواح الأطفال وكبار السن.

وأكد محمد أبوالعلا من شباب القرية، أن الحقيقة التى أصبحت واقع، نظمه شباب القرية أمام أعين كبار الأسر والعائلات، بعدما فوجئوا بهطول أمطار غزيرة خلال موسم الشتاء، ما أربك سير حياتهم المعيشية، وعلى رأسها الشوارع الضيقة، وتعطل الحركة في الشوارع، خاصة أمام كبار السن.

وأشار "أبوالعلا"، إلى أنه تم البحث والتفكير فى طريقة لحل هذه المشكلة، حتى توصلنا إلى فكرة رصف الشوارع بالإنترلوك، بالجهود الذاتية لأبناء القرية، ومن الآن نحن جاهزون لفصل الشتاء المقبل.

وأعلن المحاسب عادل خليل رئيس الوحدية المحلية القروية، أن الجهود التي بذلها شباب القرية، رسمت البهجة على وجوه أبنائها، بعدما تم تطهير شوارع القرية، بأجود أنواع "الإنترلوك".

وأشار "خليل"، أن تلك الأعمال تعكس المستوى الثقافى والحضارى لأهالى القرية، وإنهم قدموا مثلًا متميزًا فى المشاركة المجتمعية، والتعاون في أعمال الصالح العام.

وأعرب رئيس الوحدة عن سعادته، موجها الشكر لكافة أبناء القرية، ممن شاركوا فى هذه الأعمال سواء ماديًا ومعنويًا مطالبًا الجميع من أبناء القرية باستكمال كامل اثرية في ظل بإنكار الذات والعمل من أجل مصلحة الوطن خلال الفترة المقبلة.

فى المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته إلى اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، بضرورة تقديم برقيات شكر إلى رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة، وتقديم كل أوجه العرفان لشباب القرية الذين ساهموا فى الخير ومشاركة المحافظة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "رحمي"، إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مؤكدا أنهم مارسوا دورهم فى مكافحة أزمة تفشي عدوى فيروس كورونا، وتأمين أرواح وحياة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.