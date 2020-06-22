سكرتير مساعد الغربية تتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود

أجرت المحاسبة نجوى العشيري سكرتير مساعد محافظة الغربية خلال جولة ميدانية بنطاق مسار العائلة المقدسة بشوارع مركز سمنود للوقوف على أخر تطورات مراحل التجميل والتطوير الجاري حفاظا على صالح المواطنين.

كما ترأس السكرتير المساعد حملة مرافق وإشغالات وإزالة بنطاق مسار العائلة المقدسة لرفع كافة العقبات القائمة بطول الشارع الرئيسي موجهة المهندسه ناريمان خضر عضو اللجنة المشكلة للتطوير المسار بالضرروة التبنيه على الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية بالضرورة إتباع تعليمات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامات والماسكات الطبية للوقاية من أخطار عدوي فيروس "كورونا".

فى المقابل أعطت "العشيري "سكرتير عام مساعد الغربية توجيهاته لكافة القائمين على اللجنة المشكلة، بسرعة انتهاء تأهيل المنطقة، وإتمام عمليات إخلاء الشارع المؤدى لمسار العائلة المقدسة، من كافة الإشغالات والمعوقات، لتسهيل تنفيذ مشروع تطوير المسار.

وأشار سكرتير المساعد فى البدء فى تنفيذ قرار الجدول الزمني الموضوع بأهمية انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين بتكلفة 6 مليون و74 ألف جنيه، وذلك من قبل وزارة الإنتاج الحربى، فى إطار العمل على تنشيط السياحة الدينية والمعالم الأثرية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.