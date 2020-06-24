1500 جنيه مكافأة لأول 20 شخصا يورد كل منهم 100 صك أضحية بالأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، صرف ألف وخمسمائة جنيه مكافأة لقيادات بالوزارة، لجهودهمم في مشروع صكوك الأضاحي.

وقالت الوزارة، في بيان لها أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة قدرها (1500) جنيه لكلٍّ من:

- الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية.

- الشيخ إيهاب فرَّاج زلط مدير إدارة أوقاف طنطا ثان.

وذلك لجهودهما في مشروع صكوك الأضاحي، حيث حصَّل كل منهما مائة صك منفردًا، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، وعلى أن تقدِّم المديرية مذكرة بذلك لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

علمًا بأن الوزارة قررت صرف مكافأة 1500 جنيه لأول 20 شخصًا يورد كل منهم مائة صك منفردًا، وإدارة المشروع بديوان عام الوزارة تشكرهما على هذا الجهد

وأكدت الوزارة أنه للمشاركة في المشروع اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر الواتس على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) متضمنة (الاسم – العنوان – عدد الصكوك)، يصلك مندوبنا حيث كنت.

أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري).