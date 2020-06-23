"الصحة" تحذر: أدوية الفيتامينات لا تقي من كورونا.. قد تسبب أمراض أخرى

أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بوزارة الصحة والسكان، أن أعداد الإصابات في مصر من الفيروس، بها نوعًا من الثبات، وهذا شيء جيد حال الاستمرار على نفس المعدل، متمنيًا في الوقت ذاته، أن تقل معدلات الإصابة والوفيات، كما أن 80% حالات متوسطة وبسيطة، من الإصابات بكورونا، وهو ما يجعل نسب التعافي عالية في مصر، وهناك حالات تشفى بمفردها دون علاج.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة "تن"، أن فيروس كورونا سريع الانتشار، ونسبة الحالات الحرجة من العدد الكلي للإصابات، لا تتجاوز الـ20%، مؤكدة في الوقت ذاته، أن الأبحاث لم تقف داخل أو خارج مصر منذ بداية الوباء في العالم، ويتم تجريب يوميًا أدوية جديدة من أجل مجابهة الفيروس.

وأشارت إلى نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه لا يوجد هناك عقار لزيادة المناعة، والفيتامينات الموجودة ببروتوكول العلاج مساعدة للدواء المستخدم في العلاج، فالفيتامينات ليست وقاية من فيروس كورونا.

ووجهت نصائح للمواطنين: "الحصول على فيتامين زيادة أو بدون داع، لن يقي من الفيروس، وكثرة الاستخدام بدون داع أو أساس طبي، من الممكن أن يتسبب في مشاكل وأمراض أخرى"، ولكن انخفاض معدل الإصابات يتوقف على سلوكيات المواطنين والتزامهم بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.