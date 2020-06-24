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لا مصليات نساء والأضرحة والزوايا مغلقة.. 10 ممنوعات داخل المساجد

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
07:32 م | الأربعاء 24 يونيو 2020
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف حالة الطوارئ بداخل الوزارة لتنفيذ فتح المساجد، السبت المقبل، بعد غلق إستمر لأكثر من 3 أشهر.

وتبدأ الوزارة في تغيير صيغة الأذان فجر يوم السبت المقبل بالعودة إلى صيغته الطبيعية. وبحسب تصريحات قيادات الاوقاف فهناك 10 ممنوعات مع عودة المساجد، أبرزها

١- عدم عقد القران داخل المساجد. 

٢- عدم فتح قاعات الزفاف والعزاء. 

٣- عدم فتح الزوايا والمصليات. 

٤- غلق أماكن الوضوء. 

٥- غلق دورات المياه. 

٦- غلق أبواب الأضرحة. 

٧- منع الدروس والندوات والفاعليات داخل المساجد. 

٨- منع الدروس النسائية ومصليات النساء.

٩- استمرار منع إقامة صلاة الجنازات داخل المساجد

١٠- منع العناق والمصافحة داخل المساجد والتباعد الاجتماعي بين المصليين 