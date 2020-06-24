لا مصليات نساء والأضرحة والزوايا مغلقة.. 10 ممنوعات داخل المساجد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف حالة الطوارئ بداخل الوزارة لتنفيذ فتح المساجد، السبت المقبل، بعد غلق إستمر لأكثر من 3 أشهر.

وتبدأ الوزارة في تغيير صيغة الأذان فجر يوم السبت المقبل بالعودة إلى صيغته الطبيعية. وبحسب تصريحات قيادات الاوقاف فهناك 10 ممنوعات مع عودة المساجد، أبرزها

١- عدم عقد القران داخل المساجد.

٢- عدم فتح قاعات الزفاف والعزاء.

٣- عدم فتح الزوايا والمصليات.

٤- غلق أماكن الوضوء.

٥- غلق دورات المياه.

٦- غلق أبواب الأضرحة.

٧- منع الدروس والندوات والفاعليات داخل المساجد.

٨- منع الدروس النسائية ومصليات النساء.

٩- استمرار منع إقامة صلاة الجنازات داخل المساجد

١٠- منع العناق والمصافحة داخل المساجد والتباعد الاجتماعي بين المصليين