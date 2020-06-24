لا مصليات نساء والأضرحة والزوايا مغلقة.. 10 ممنوعات داخل المساجد
07:32 م | الأربعاء 24 يونيو 2020
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف حالة الطوارئ بداخل الوزارة لتنفيذ فتح المساجد، السبت المقبل، بعد غلق إستمر لأكثر من 3 أشهر.
وتبدأ الوزارة في تغيير صيغة الأذان فجر يوم السبت المقبل بالعودة إلى صيغته الطبيعية. وبحسب تصريحات قيادات الاوقاف فهناك 10 ممنوعات مع عودة المساجد، أبرزها
١- عدم عقد القران داخل المساجد.
٢- عدم فتح قاعات الزفاف والعزاء.
٣- عدم فتح الزوايا والمصليات.
٤- غلق أماكن الوضوء.
٥- غلق دورات المياه.
٦- غلق أبواب الأضرحة.
٧- منع الدروس والندوات والفاعليات داخل المساجد.
٨- منع الدروس النسائية ومصليات النساء.
٩- استمرار منع إقامة صلاة الجنازات داخل المساجد
١٠- منع العناق والمصافحة داخل المساجد والتباعد الاجتماعي بين المصليين