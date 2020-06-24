طوارئ بـ"الأوقاف" استعدادا لتطبيق خطة عودة المساجد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الطوارئ بداخل الوزارة لتنفيذ فتح المساجد، السبت المقبل، بعد غلق استمر لأكثر من 3 أشهر.

وتبدأ الوزارة في تغيير صيغة الأذان فجر يوم السبت المقبل بالعودة إلى صيغته الطبيعية، عدا يوم الجمعة حيث تظل الصيغة فيه كما هي، وتتم صلاتها ظهرًا بالمنازل إلى أن يرفع تعليق إقامتها، مؤكدا أن ذلك مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة.

تغيير صيغة الأذان فجر السبت بالعودة إلى صيغته الطبيعية عدا ظهر يوم الجمعة حيث تظل الصيغة فيه كما هي وتتم صلاتها ظهرًا بالمنازل

وعقد وزير الأوقاف عدة اجتماعات، اليوم وأمس، لوضع أطر العودة، حيث أكد الوزير أنه شخصيا وجميع العاملين بالوزارة في خدمة بيوت الله وضيوف بيوته، متمنيًا من الجميع الحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمع، ومساعدة الوزارة في استكمال مسيرة فتح بيوت الله عز وجل وخدمتها، مرضاة لله رب العالمين، معربا عن سعادته وسعادة جميع العاملين بالوزارة بعودة فتح المساجد.

وشدد الوزير على فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط وتشمل، عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامً، كذلك عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا

وتشمل الإجراءات عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية، وعدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، واستمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، سوى أداء الصلوات الخمس فقط .

وشدد الوزير علي ضرورة تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، كذلك فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط ، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

وسيتم الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

ودعا الوزير، لضرورة ارتداء المصلين للكمامة، اصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي، ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر، مضيفا: يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل، أم مؤذن وعامل ، أم مفتش وعامل، أم مدير إدارة وعامل، أم رئيس قسم وعامل ، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.

وفي منشور للوزارة، أكدت أن المساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية، وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا، وفي حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.

وحذرت الوزارة في المنشور من مخالفة هذه التعليمات، وإحالة أي مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني، ويتم موافاة رئيس القطاع الديني ببيان المساجد التي سيتم فتحها للصلاة وفق الضوابط في موعد أقصاه اليوم الخميس وتحت مسئولية مدير المديرية، ويتم الفتح التدريجي ابتداءً من يوم السبت وفق انتهاء كل مديرية أوقاف من الاستعدادات اللازمة للفتح، وسيتم الإعلان عن جميع المديريات والمساجد التي سيتم فتحها تباعًا وفق استعداد المديريات. وحذرت الوزارة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يقوم بفتح أي مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدًا عن إشراف مديريات الأوقاف.