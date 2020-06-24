مصرع سائق برئاسة مركز دكرنس متأثرا بإصابته في حادث بالدقهلية

لقي سائق برئاسة مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية اليوم، مصرعه متأثرا بإصابته في حادث تصادم وقع منذ 18 يوما، بين سيارة قيادته وأخري نقل ثقيل حال توصيله نائب رئيس المركز.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث ، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل ونقل ثقيل، على طريق "المنصورة شربين".

انتقلت مباحث المركز، وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بمقطورة مع سيارة ربع نقل خاصة تابعة لرئاسة مركز دكرنس، تحمل لوحات " 7918 د ط ب"، وذلك في المنطقة الوقعة بين قريتي "محلة انحاق وبساط كرم الدين"، أثناء توصيل طه السباعي نائب رئيس المركز.

وتسبب الحادث في إصابة "أحمد موسي علي موسي 30 سنة سائق، وبنقله إلي مستشفى شربين المركزي، جري تحويله إلي مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج، وكان ذلك يوم 6 يونيو الجاري، وظل تحت العلاج إلي أن لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.