تغيير أسماء بعض الشواطئ في الإسكندرية بما يتناسب مع "الهوية البصرية"

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية على عدة قرارات أهمها تغيير بعض اسماء شواطئ المحافظة، بما يتناسب مع أهم الشخصيات التاريخية السكندرية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين محافظة الإسكندرية والجامعة الألمانية بالقاهرة في مجال تطوير وتحديث مدينة الإسكندرية وتطبيق مفردات المشروع الرئاسي " الهوية البصرية " بالمحافظة والبدء بمشروع تطوير الكورنيش.

كما وافق برئاسة اللواء محمد الشريف، على مقترح الرؤية المستقبلية لشواطئ الإسكندرية والمتضمنة تخصيص نسبة 30٪؜ من إجمالي الكبائن بشاطئ استانلي ، وذلك للإيجار اليومي وزيادة موارد المحافظة والحفاظ على المال العام.

وكذا تخصيص شاطئ النخيل لجمعية 6 أكتوبر التعاونية وتحصيل المقابل المادي اللازم خلال السنوات المتفق عليها ، بما يعود بالنفع على المحافظة.