كفر الشيخ ضمن أفضل 151- 200 جامعة لتصنيف التايمز  

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة ضمن أفضل 151-200 جامعة لتصنيف التايمز البريطاني للجامعات الناشئة وحققت الجامعة المرتبة 151 – 200 عالميا حيث حافظت على نفس مركزها عالميا للعام الثاني على التوالي وجاءت في المركز الثاني محليا.

وأضاف دسوقي، في بيان له، أن تصنيف التايمز يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التعليم "البيئة التعليمية" والبحث"حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة" والاستشهادات "تأثير البحث" والعلاقات الدولية “أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث" ودخل الصناعة "نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع".