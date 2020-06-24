وزير الري: مصر أكثر بلد جاف بالعالم.. ونعتمد على النيل في 97% من المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تُعد أكثر بلد جاف في العالم أجمع، وتعتمد على مياه النيل في 97% من مواردها المائية، مؤكدًا أن موضوع التعامل مع سنوات الجفاف كان على رأس أولويات مصر في التفاوض مع الجانبي الإثيوبي والسودان في ملف سد النهضة.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر": "أحيانًا كتير نتفق على بعض النقاط، ونيجي المرة اللي بعدها إثيوبيا تغير موقفها، فالعملية دي لا تعطي مصداقية للاستمرار، كما أن الجانب الأثيوبي تعامل مع موضوع الجفاف بشكل منقوص".

وتابع: "التعامل مع الجفاف مهم جدًا، لما نتفق على حاجة منرجعش نغير الأرقام اللي اتفقنا عليها، إحنا كنا نتمنى نكمل المفاوضات من حيث انتهت المرات السابقة، ولكن مرات كتير كنا نبدأ من الأول، ودي مشكلة".