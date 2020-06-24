"صحة الإسماعيلية" تكشف عن آليات القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض

أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تقرر القبول واستلام الملفات لدفعة جديدة بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية طبقا لكل مركز إداري على حده بواسطة ولى الأمر.

وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه يتم تقسيم المتقدمين مجموعات طبقا لأعلى الدرجات للشهادة الإعدادية من 280 وحتى 269 درجه كحد ادنى والنزول تباعا حتى استكمال العدد المطلوب، ويتم قبول ملفات للطلاب أيام الأحد الموافق 28 يونيو،الاثنين 29 يونيو الأربعاء 1 يوليو 2020.

وأكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة مراعاة اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية من الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد أثناء فترات الانتظار حفاظا على الطلبة و أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة، وبشرط أن يتواجد الطالب فقط أثناء كشف الهيئة بالمواعيد التى سيتم الإعلان عنها لاحقا.