صور.. رئيس مدينة الطور يتابع سير العمل بممشى أهل مصر

قام أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء، بجولة تفقدية اليوم، لمتابعة سير العمل بممشى أهل مصر .

ووجه رئيس المدينة بمواصلة العمل على مدار 24 ساعة، لسرعة الانتهاء من المشروع ، حيث أنه من المقرر أن يجري افتتاح ممشى أهل مصر في بداية شهر يوليو المقبل، تزامنًا مع افتتاح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لكافة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019- 2020.

وقال إنه جار وضع اللمسات النهائية بالمشروع من خلال تركيب إنترلوك الأرضيات، للبدء في وضع اللمسات الجمالية النهائية، تمهيدًا لافتتاحه، موضحًا أن المشروع عبارة عن ممشى على شاطئ البحر، بطول كيلو و30 مترًا، وبتكلفة تتعدى 10 ملايين جنيه، وهو يعد مشروع حضاري وسياحي وترفيهي، لخدمة المواطنين ورواد المدينة.