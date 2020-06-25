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من اول يوليو.. إلغاء الإجازات للعاملين بجامعة بنها

كتب:

حسن صالح
12:29 ص | الخميس 25 يونيو 2020
الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها

الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إلغاء الإجازات لجميع العاملين بالجامعة ووحداتها وكلياتها والتواجد بصورة طبيعية بكامل القوة بالعمل طوال أيام الأسبوع اعتبارا من أول يوليو المقبل مع الالتزام بأداء ما يكلفون به من أعمال تخص الامتحانات طبقا للقرارات والتكليفات الصادرة بذلك.

وأكد رئيس الجامعة، استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالجامعة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من استخدام الكمامات والتعقيم الذاتى وغيرها من الاجراءات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.