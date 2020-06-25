من اول يوليو.. إلغاء الإجازات للعاملين بجامعة بنها

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إلغاء الإجازات لجميع العاملين بالجامعة ووحداتها وكلياتها والتواجد بصورة طبيعية بكامل القوة بالعمل طوال أيام الأسبوع اعتبارا من أول يوليو المقبل مع الالتزام بأداء ما يكلفون به من أعمال تخص الامتحانات طبقا للقرارات والتكليفات الصادرة بذلك.

وأكد رئيس الجامعة، استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالجامعة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من استخدام الكمامات والتعقيم الذاتى وغيرها من الاجراءات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.