وزير الري: علاقة مصر بإثيوبيا أشبه بزواج كاثوليكي.. "مينفعش فيه طلاق"

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر ستعود للتفاوض في سد النهضة الإثيوبي، عندما يكون هناك نية للجانب الإثيوبي في الوصول إلى اتفاق، وفي حالة عودة المفاوضات والوصول إلى اتفاق، يجب أن يكون هناك أدوات تّحكم هذا الاتفاق، "لما أعمل أي تعاقد مع أي حد، لازم نتفق لو اختلفنا هنروح لمين ومين يحكم بينا، دي أساسيات للاتفاق".

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أنه يجب أن يكون هناك إرادة سياسية للجانب الأثيوبي لخوض الاتفاق، واصفًا ملف أزمة سد النهضة بـ"معركة النفس الطويل"، موضحًا أنه يتمسك بالنفس الطويل في الملف، وأي هدف يحتاج من أجل تحقيقه، إلى نفس طويل وصبر ومثابره.

وتابع: "المثابرة لها طرق كتير أوي نشتغل عليها كدولة يعني، عشت في أثيوبيا فترة، ووزير الري الأثيوبي صديقي، وليا أصدقاء في إثيوبيا، وقلت لهم العلاقة بين مصر وأثيوبيا أشبه بزواج كاثوليكي، مينفعش فيه طلاق، على المدى القصير أو البعيد لازم يبقى فيه حسن جوار، وتكامل وتنمية إقليمية، وحاجات كتير جدا ممكن نعملها مع بعض، لازم يبقى نفسنا طويل ولا نيأس ونشتغل لآخر نفس".