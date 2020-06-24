وزير الأوقاف يشرح للمديريات ضوابط فتح المساجد عبر "الفيديو كونفرانس"

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا موسعا اليوم، بعدد كبير من مديري المديريات، عبر "الفيديو كونفرانس"، لشرح ضوابط فتح المساجد.

كما التقى أمس واليوم عددًا آخر من مديري المديريات، في إطار غرفة العمليات المنعقدة على مدار اليوم بشأن الاستعداد لفتح المساجد .

وأكد الوزير على فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط وتشمل، عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا.

كذلك عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا، وتشمل الإجراءات عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية، وعدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، وعدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، سوى أداء الصلوات الخمس فقط .

وشدد الوزير علي ضرورة تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، كذلك فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط ، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

وسيتم الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

ودعا الوزير، لضرورة ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي، ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر، مضيفا: يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام ، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أو خطيب مكافأة وعامل، أو مقيم شعائر وعامل، أو مؤذن وعامل، أو مفتش وعامل، أو مدير إدارة وعامل، أو رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.