وزير الأوقاف لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة: صلوا في بيوتكم

دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للصلاة في منازلهم في ظل أزمة كورونا، وعدم الذهاب للمساجد، ولهم أجر صلاة الجماعة، لأنهم عرضة للإصابة

وقال الوزير، في تصريحات له نشرها موقع الأوقاف أن هناك مسئولية مجتمعية علي المواطنين بضرورة الحفاظ علي النفس، وكل من يصلي في بيته خوفا من التزاحم لا حرج عليه في ذلك، فنحن نتحسس الخطي والعالم كله كذلك

اضاف: كل من يشعر بإصابات مشابهة لكورونا، فلا يذهب للمساجد ولا يؤذي الآخرين .

وكشف الوزير، عن وجود تعميم علي كل المحافظات بوضع علامات التباعد بين المصليين ولأداء الصلاة، مشيرا الي إغلاق مصليات النساء نهائيا خلال تلك الفترة.