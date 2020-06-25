خامس أيام الثانوية الأزهرية.. 43 ألف طالب علمي يؤدون القرآن الكريم

تستكمل مشيخة الأزهر، ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في خامس أيامه، ويؤدي طلاب القسم العلمي، امتحان القرآن الكريم اليوم الخميس، من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة.

ويترأس الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد، غرفة عمليات مركزية بالقاهرة، لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية، والتشديد على تفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

وجرى تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385، للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر واتس آب، على مدار الساعة، مع تأكيد سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها بأن يرسل ما يثبت هويته.

ويجري توزيع الأدوات التعقيمية والتطهير على الطلاب، والتأكيد على نظافة مقار اللجان، ودورات المياه، وتم إعطاء توجيهات لرؤساء المناطق بالتنسيق اللازم مع المحافظين ومديريات الأمن والصحة، وكل الجهات المعنية داخل كل محافظة، وضرورة التعامل من كل رؤساء المناطق وكل أعضاء لجان الامتحانات بحكمة وجهد مضاعف.

وشدد الأزهر، على أنه لا تهاون مع أي تفريط من القائمين على الامتحانات تجاه اتباع الإجراءات الاحترازية بما لا يخل بانضباط الامتحانات ومكافحة الغش، وأنّ من يخالف هذه الإجراءات يستبعد فورا ويحرم من مكافأة وأعمال الامتحانات.

ويستمر ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى نهاية يوليو القادم للقسم الأدبي، وبداية أغسطس للقسم العلمي، ويجرى مراعاة التباعد في أيام الامتحانات، ليمتحن الطلاب مادة كل يومين، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة للطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، وتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبين، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أنّ العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بالمحافظات، تضم كل منها عدد من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.