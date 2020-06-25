السكة الحديد والمترو تواصلان تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، صباح اليوم الخميس، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، من تعقيم وتطهير القطارات والمحطات، ومنافذ بيع التذاكر، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من فيروس كورونا.

وعقد ندوات توعوية للعاملين عن الفيروس، وطرق انتشاره وكيفية مقاومته، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، والتأكيد على ارتداء الكمامات.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ هناك رقابة صارمة على مداخل المحطات، لمنع دخول أى راكب لا يرتدى الكمامة الطبية لإستقلال القطارات، موضحا أنه سيتم توقيع غرامات مالية فورية على جميع المخالفين لتعليمات رئيس الوزراء، بعدم استقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، لافتاً إلى أن حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية، على الوجهين القبلي والبحرى.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أنّ القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية، يتم تعقيمها قبل انطلاق الرحلات على جميع الخطوط، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوفير الحماية والسلامة للركاب والعاملين، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية، تتابع سير العمل بجميع المحطات لمواجهة أى مشكلات تواجه الركاب.

وأكد المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنّ هناك متابعة لحظية لتنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات، ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأشار الفضالي، لـ"الوطن"، إلى أنّ القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو، تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يوميا، قبل انطلاق الرحلات، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، والشركة تعمل على تنفيذ حملات التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات بصورة شبه يومية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.